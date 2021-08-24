Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 7 tutuklama

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Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü, Bozüyük Narkotik Grup Amirliği ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda 38,39 gram metamfetamin maddesi, 2,42 gram esrar maddesi, 0,37 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 67 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 6 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 35 adet tüfek kartuşu, 4 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong düzeneği, siyah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirilmiştir. Operasyonda .B, N.Ç, O.K, C.Ö, S.Z, D.Ç. ve A.Ö., isimli toplam 7 şahsın tamamı Osmaneli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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