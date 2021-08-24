Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 38.39 gram metamfetamin, 2.42 gram esrar, 0.37 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 73 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 35 adet tüfek kartuşu ile 4 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan düzenek ele geçirdi. Operasyonda R.B., N.Ç., O.K., C.Ö., S.Z., D.Ç. ve A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-08-24 18:37:04



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