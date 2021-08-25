41 iş yerinin kiralama ihalesi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

41 iş yerinin kiralama ihalesi yapıldı

İHA

41 iş yerinin kiralama ihalesi yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan 41 adet işyerinin kiralama ihalesi yapıldı.
Bozüyük Belediyesi yeni düğün salonunda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45'inci maddesi gereğince açık artırma usulüyle yapılan ihalede 41 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya verildi. İhalenin tamamlanmasının ardından Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık gerçekleştirilen iş yeri ihalesinin ilçe halkına ve kiralayan esnafa hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 8 top ve 3 bant bilardo turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te 8 top ve 3 bant bilardo turnuvası yapıldı
Zenbilci’den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret
YEREL HABERLER Zenbilci’den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret
Başkan Yaman'dan hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yaman'dan hayırlı olsun ziyareti
Bilecik'ten Kastamonu'ya bir tır dolusu içme suyu gönderildi Belediye Başkanı Semih Şahin: "İçme suyu ihtiyacını az da olsa gidermek istedik’’ "Biz bütün ilgili belediyeleri arayıp acil ihtiyaçlarını sorduk"
YEREL HABERLER Bilecik'ten Kastamonu'ya bir tır dolusu içme suyu ...
Başkanlar projeleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkanlar projeleri yerinde inceledi
Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı
YEREL HABERLER Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların ...
Genç Kızılay Bozkurt'tan kentten geri döndü
YEREL HABERLER Genç Kızılay Bozkurt'tan kentten geri döndü
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Sağlık Bakan ...
Restorasyonu tamamlanan spor salonu ulusal ve uluslararası turnuvalarda ev sahipliği yapacak Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Ulusal ve uluslararası turnuvalarda ev sahipliği yapacak”
YEREL HABERLER Restorasyonu tamamlanan spor salonu ulusal ve ...
Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
YEREL HABERLER Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı
YEREL HABERLER Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına ...
Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
Başkan Tekin, itfaiye personeline teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Tekin, itfaiye personeline teşekkür etti
Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat ...
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 7 tutuklama
YEREL HABERLER Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 7 tutuklama
Bilecik'in 'Zafer Paşası' korgeneralliğe terfi etti
YEREL HABERLER Bilecik'in 'Zafer Paşası' korgeneralliğe terfi etti
Karantinayı unutup bankaya koştu
YEREL HABERLER Karantinayı unutup bankaya koştu
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türker oldu
YEREL HABERLER Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türker ...
Çocukların sevgilisi 'fındık' tedavi edildi
YEREL HABERLER Çocukların sevgilisi 'fındık' tedavi edildi
Gençlerden atletizm kursuna büyük ilgi
YEREL HABERLER Gençlerden atletizm kursuna büyük ilgi
Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu
"Petshop'lardan hayvan satın almayın, sahiplenin" uyarısı Ayda 250 sokak hayvanı kısırlaştırılıyor
YEREL HABERLER "Petshop'lardan hayvan satın almayın, sahiplenin" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.