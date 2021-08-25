Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'la bir araya geldi

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman’ı makamında ziyaret etti. İkili ardından belediye meydanında faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman ile görüşerek bir süre sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu Kaymakam Yaman’a yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu ardından Belediye meydanında faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı iş temennisinde bulundu, kolaylıklar diledi.

Ayrıca esnaf ve vatandaşlarla talep ve şikâyetlerini dinleyen ikili ülke ve ilçe gündemi ile alakalı değerlendirmelerde bulunurken, devam eden ve yapılması planlanan belediye projeleri hakkında da bilgi verdi.

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