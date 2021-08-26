Drift yaparken yakalanan alkollü sürücüye 8 bin 379 TL ceza Ehliyetine el konulan alkollü sürücüye 8 bin 379 TL para cezası kesildi

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 8 bin 379 lira para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine de 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi tarafında devriye görevi yapan ilçe trafik ekipleri 814 Sokak üzerinde drift yapan 11 AY 404 plakalı otomobil sürücüsü İ.Ş. isimli alkollü sürücüyü suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ilgili maddelerden 8 bin 379 lira para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine de 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

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