Bilecik'te "Bisikletli Ulaşım Demokratik Bir İnsan Hakkıdır’’ projesi hayata geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te "Bisikletli Ulaşım Demokratik Bir İnsan Hakkıdır’’ projesi hayata geçti

İHA

Bilecik'te "Bisikletli Ulaşım Demokratik Bir İnsan Hakkıdır’’ projesi hayata geçti

Bilecik, 'Bisikletli Ulaşım Demokratik Bir İnsan Hakkıdır' projesinin uygulayıcı şehirleri arasındaki yerini aldı.
Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla "Bisikletli Ulaşım Demokratik Bir İnsan Hakkıdır’’ projesiyle Bilecik, uygulayıcı şehirleri arasındaki yerini aldı. Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi. 2021 yılı Avrupa Birliği/Sivil Düşün programı tarafından fonlanan Enerji Verimliliği Çevre Koruma Derneği’nin yazdığı proje ile şehirlerdeki bisikletli ulaşımın kolaylaştırılması, motorlu araç sürücülerinin bisikletli ulaşıma saygısı ve bu ulaşım tercihinin güvenli hale getirilmesi amaçlanırken, trafiği tıkamayan, doğa dostu ve çevreci ulaşıma katkı sağlayan bisiklet kullanımının özendirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

"Bisikletli ulaşım demokratik bir insan hakkı olmanın yanı sıra çevreci ve doğal bir ulaşım yöntemidir"
Projenin detayları hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, "Bilecik Belediyesi olarak bu zamana kadar bisikletli ulaşım anlamında birçok projeyi uygulamaya koyduk. Belediye Başkanımız Semih Şahin’in de bu konuda destekleri çok oldu. Şimdi ise yerel yöneticilere bisikletli ulaşımın avantajları ve gerekliliği başta olmak üzere bu alanda yapılması gereken çalışmalar hakkında Belediye Başkanımıza bilgi verdim. Bisikletli ulaşım demokratik bir insan hakkı olmanın yanı sıra çevreci ve doğal bir ulaşım yöntemidir. Bu anlamda Bilecik ile birlikte Muğla İzmir Akhisar İstanbul Mersin Eskişehir Bursa Hatay Bartın Kayseri ve Antalya bu projenin uygulanacağı şehirler olacak. Belediye Başkanımızın destekleri ile bu projenin en iyi şekilde uygulanması için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bilecik Belediyesi olarak bizlere de böyle anlamlı bir projede yer verdikleri için ENVERÇEVKO Derneği yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Başkan Şahin de Yavuz’a, bisikletli ulaşım alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek, Bilecik Belediyesinin bu yöndeki çalışmalara gereken desteği vereceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te yabancı uyruklu 2 grubun kavgasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te yabancı uyruklu 2 grubun kavgasında 3 kişi ...
Okul çantası alırken bunlara dikkat edin Bilecik'te okul, bayan çantası ve valiz satışı yapan Ercan Gökenç; "Veliler çanta alırken, orijinal ve hafif olan çantaları tercih etsin" ''Bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantaları tercih edin
YEREL HABERLER Okul çantası alırken bunlara dikkat edin Bilecik'te ...
Başkan yardımcısı Şahinoğlu “Onlar”ın provalarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan yardımcısı Şahinoğlu “Onlar”ın provalarını ...
Tırın altına giren otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tırın altına giren otomobilde bulunan 3 kişi ...
Spor okulları 2021-2022 eğitim öğretim yılında da devam edecek İl Müdürü Özdemir; “En az bir sportif branşla uğraşan sporcular derslerinde daha başarılı”
YEREL HABERLER Spor okulları 2021-2022 eğitim öğretim yılında da ...
Başkan Yıldırım, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım, AK Parti Marmara Bölgesi İl ...
Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ...
Mısır tarlasına kenevir eken şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Mısır tarlasına kenevir eken şahıs tutuklandı
Drift yaparken yakalanan alkollü sürücüye 8 bin 379 TL ceza Ehliyetine el konulan alkollü sürücüye 8 bin 379 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Drift yaparken yakalanan alkollü sürücüye 8 bin 379 ...
Osmaneli'de polis asayiş ve trafik denetimi yaptı
YEREL HABERLER Osmaneli'de polis asayiş ve trafik denetimi yaptı
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'la bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam ...
41 iş yerinin kiralama ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER 41 iş yerinin kiralama ihalesi yapıldı
Bilecik'te 8 top ve 3 bant bilardo turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te 8 top ve 3 bant bilardo turnuvası yapıldı
Zenbilci’den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret
YEREL HABERLER Zenbilci’den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret
Başkan Yaman'dan hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yaman'dan hayırlı olsun ziyareti
Bilecik'ten Kastamonu'ya bir tır dolusu içme suyu gönderildi Belediye Başkanı Semih Şahin: "İçme suyu ihtiyacını az da olsa gidermek istedik’’ "Biz bütün ilgili belediyeleri arayıp acil ihtiyaçlarını sorduk"
YEREL HABERLER Bilecik'ten Kastamonu'ya bir tır dolusu içme suyu ...
Başkanlar projeleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkanlar projeleri yerinde inceledi
Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı
YEREL HABERLER Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların ...
Genç Kızılay Bozkurt'tan kentten geri döndü
YEREL HABERLER Genç Kızılay Bozkurt'tan kentten geri döndü
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Sağlık Bakan ...
Restorasyonu tamamlanan spor salonu ulusal ve uluslararası turnuvalarda ev sahipliği yapacak Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Ulusal ve uluslararası turnuvalarda ev sahipliği yapacak”
YEREL HABERLER Restorasyonu tamamlanan spor salonu ulusal ve ...
Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
YEREL HABERLER Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.