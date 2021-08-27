Bozüyük’te motosiklet denetimleri arttırıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yetkililer, motosikletlerle ilgili oluşabilecek kazalar ve olumsuzlukların önüne geçilebilmek amacıyla denetimler yapıldığını belirttiler. Yapılan denetimlerde motosikletlerin sigortası, sürücülerin kask takıp takmadığı, yeterlilik belgeleri, abartı egzoz ve hız konuları ele alındı. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, motosiklet sürücüleri hem kendi can güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Denetimlerde 32 motosiklet ve sürücüsü trafik kurallarına uygunluğuyla ilgili kontrolden geçti. Denetimler sonrasında kurallara uymayan ve eksik belge bulunduran motosiklet sürücülerine 3 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.

Meydana gelen kaza ve olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla kontrollerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği kaydedildi.

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