4 Eylül Kültürel ve Sosyal Tesisi çevre düzenlemelerinde sona gelindi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bozüyük’te 4 Eylül Kültürel ve Sosyal Tesisi’nin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan revize çalışmasının ardından tesis binasının yapım çalışmalarında sona gelinirken, tesisin çevresinde başlatılan peyzaj çalışmaları da sürüyor. Tesisin giriş kısmında yer alan yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarının ardından bina yakınındaki kamelyalar bakım ve onarımdan geçirilerek düzenleniyor, toprak zeminler çim ile kaplanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.