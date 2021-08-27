İkinci defa yakayı ele veren hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğiniz hafta ’otodan hırsızlık’ suçundan yakalandıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, telefon hırsızlığından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta 6 farklı otomobilden çeşitli malzemeler çalan hırsızlık şüphelisi S.K. kısa sürede tespit edilerek yakalanmış, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Aradan geçen bir haftanın sonunda bu defada otodan cep telefonu çalan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kısa sürede yakalandı. Telefonu çaldıktan sonra sattığını itiraf eden şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan mağdur vatandaşın telefonu da satıldığı yerden alınarak sahibine teslim edildi.

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