Bilecik'te feci kaza sonrası hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bilecik'te dün geçirdiği bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Hüseyin Aynur (58) son yolcuğunu uğurlandı.

Olay; geçtiğimiz akşam üstü Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Şehiralanı Sokak üzerinde meydana gelmişti. Sokak üzerinde seyir halindeki forklift sürücü Sezer Ceşmeci, sokak üzerinde aracın hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan forklift devrilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Aynur (58) başına aldığı darbeyle ağır yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Aynur, hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kentin sevilen isimlerinden olan Aynur, Osman Gazi Cami kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Cenazeye CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.

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