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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı

İHA

Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kasımpaşa Orta Camii’nde yapılan aşure ikramına katıldı.
Muharrem ayı nedeniyle Kasımpaşa Mahallesi sakinleri tarafından yapılan aşure ikramına Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Belediye Başkan Yardımcıları, camii cemaati ve mahalle sakinleri katıldı. Cuma namazı sonrasında yapılan aşure ikramında mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu onlarla görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu, yapılan aşure ikramı için mahalle sakinlerine teşekkür ederken, Aşure ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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