Pandemi sürecinde görev yapan personellerimize başarı belgesi

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Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürü Mustafa Budak, korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında kurum personellerine fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Budak pandemii mücadele sürecinde kurum çatısı altında görevlerini eksiksiz yerine getiren personelleri, teşekkür belgesi ile onurlandırdı. Müdür Budak, “Pandemi sürecinde görev alan tüm personellerimizi ayrı ayrı canı gönülden tebrik ediyorum. Sizler bunu hak ediyorsunuz” dedi.

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