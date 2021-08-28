Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te TIR, yol kenarında park halinde bekleyen otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Bozüyük yönüne giden Murat B. yönetimindeki 11 AAU 975 plakalı TIR, yol kenarında park halinde bekleyen Hüseyin I.'nın kullandığı 45 ADP 163 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Harun I., ilk müdahalelerinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-08-28 12:37:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.