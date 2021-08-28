Hastanede ilk defa prostat biyopsisi yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesinde prostat kanserinin önlenmesi ve tanı konulabilmesi noktasında ilk adım atılarak ilk defa prostat biyopsisi gerçekleştirildi.

Üroloji Doktoru Uzm.Dr. Uğur Tolga Şen Bozüyük Devlet Hastanesi olarak trasrektal prostat biyopsisini ilk kez başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Doktor Şen, ”Prostat biyopsisi, hastaların muayenesin veya kandaki prostat tarama testinin yüksek olması sonucu ortaya çıkan kanser şüphesi nedeniyle uygulanan bir cerrahi işlemdir. Muayeneye gelen bir hastamızda bahsettiğimiz bulgulara rastlayınca Trasrektal prostat biyopsisini başarılı bir şekilde yaptık. İlçe hastanemizde ilk kez uygulanan bu işlem sayesinde erken tanı konulabilecek. Konulan teşhis sonrasında hastalarımızın tedavi şansları çok daha yüksek olacak. Bugüne kadar bu rahatsızlıkları için çevre illerdeki hastanelere gitmek durumunda kalan vatandaşlarımızın tedavisi artık hastanemizde rahatlıkla yapılabilecek” dedi.

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