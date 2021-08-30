Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü sınırlı katılımla kutlandı. Kutlamalar kapsamında protokol üyeleri çelenk sunumu yaparak şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ki Atatürk Anıtı’na Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Semih Şahin'in çelen sunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Jandarma Teğmen Yusuf Yetişir, Mustafa Kemal ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesi yakarak ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu araladıklarını kaydederek, “30 Ağustos zaferini bize armağan eden kahramanlıklarla dolu tarihimiz, yeni bir çığır açan bayrağımız korkusuzluğun, yurtseverliğin, bir efsanesi bir destanı olmuşlardır. Kahraman şehit ve gazilerimiz sonsuza dek minnet ve şükranla anılacaklardır” dedi.

Konuşmaların ardından Edebali Ortaokulu öğrencileri Zeynep Gözel ve Cansı Birinci günün anlma ve önemine anlatan şiirlerin okunması ile devam etti.

Törene 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, milletvekilleri, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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