Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Akyüz terfi aldı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2021 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ın görev süresi 1 yıl uzatılırken, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.