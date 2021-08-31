Sporun kalbi Bozüyük'te attı

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Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen plaj voleybolu ve sokak basketbolu branşlarını kapsayan 4 Eylül Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri sona erdi.

4 Eylül Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvalarda, 4 gün boyunca aralıksız spor heyecanı yaşanırken, final maçlarının ardından Plaj Voleybolu kategorisinde küçük kızlarda yıldızlar büyük kızlarda Ralli, büyük erkeklerde Last Dance takımları birinci oldu. Sokak basketbolunda ise kızlarda Sarı Takım, yıldız erkeklerde Kırmızı Takım, genç erkeklerde Meya ve büyük erkeklerde Jiby's Burger şampiyon olmayı başardı.

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