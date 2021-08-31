Söğütspor'un yeni hocası Oktay Arıkan oldu

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, tecrübeli Teknik Direktör Oktay Arıkan ile anlaştı.
Söğütspor kulüp binasında Kulüp Başkanı Halil Güzel ile Oktay Arıkan ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Başkan Güzel, "Söğütspor 20212022 sezonu için teknik direktör olarak Oktay Arıkan ile anlaşmaya vardı. Oktay Arıkan yıllarca profesyonel liglerde futbolcu olarak görev yapmış bir arkadaşımız. Bu takımlar Eskişehirspor (PTT), Kastamonuspor, Kütahyaspor, Bursa Orhangazi, Konya Ereğli, Eskispor, ve daha bir çok BAL ligi takımları. Son 2 sezondur Emirdağspor'da antrenör olarak görev yapan Oktay Arıkan'la anlaşmaya varmamız birleri mutlu etti" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.