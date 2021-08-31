Kütahya'daki deprem Bilecik'te de hissedildi

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Kütahya'da saat 14.04'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedildi.

Kütahya'da saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi yakınları olan deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem başta Bilecik olmak üzere Kütahya'ya komşu çevre illerde de hissedildi.

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