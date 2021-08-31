Bilecik'te yunus timleri şüphelilere göz açtırmayacak Yunus timleri göreve başladı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Bilecik'te göreve başlayan motosikletli yunus timleri başta asayiş olmak üzere suçların önlenmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin şekilde görev alacak.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus timleri göreve başladı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle göreve başlayan ekip, okunan dualar ve alkışlar eşliğinde devriye görevine çıktı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, motosikletli polis timleri temel eğitim kursunu başarıyla tamamlayarak göreve başladığını belirterek, time görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Hasan Yaman ise tim hakkında İl Müdürü Namal’dan bilgi aldı. Yaman, yunus timlerinin başta asayiş olmak üzere suçların önlenmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alacakları söyledi.

Düzenlenen törene Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cevdet Candan, emniyet mensupları ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.