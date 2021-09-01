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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

İHA

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Bilecik’te yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde İsmail A. idaresindeki 11 AJ 296 otomobil, Atatürk Parkı önünde caddenin karşısına koşarak geçmeye çalışan 5 yaşındaki Fatma Erva K.’ye çarptı. Kazada hafif yaralan çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, küçük kızın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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