Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı 2021 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Bilecik'te ihracatı azalırken, ithalatı da arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te genel ticaret sistemine göre 2021 Temmuz ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 18 azalarak 9 milyon 490 bin dolar, ithalat yüzde 108 artarak 2021 temmuz ayında 8 milyon 28 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye’de ise, temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,2, ithalat yüzde 16,8 arttı.

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