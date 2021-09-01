Bilecik'te mülki idare amirlerine ve komutana veda yemeği

Bilecik Valiliği tarafından tayinleri çıkan vali yardımcıları, kaymakamlar ve jandarma eğitim komutanı için veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı Sosyal Tesislerinde, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayinleri çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlar ile jandarma eğitim komutanı için veda yemeği düzenlendi. Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle başka il ve ilçelere tayinleri çıkan meslektaşlarına başarılar dileyerek, "Mesai arkadaşlarımız, Bilecik'te görevlerini tamamlayarak, yeni görev yerlerinde kamu hizmetine devam edecekler. Kendilerine görev yaptıkları süre içerisinde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında ve yeni görev yerlerinde huzurlu, sağlıklı çalışma ortamı diliyorum. Komutanımız da, önemli bir göreve atandı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum'' dedi.

Konuşmaların ardından Vali Vekili Kadiroğlu, Jandarma Eğitim Komutanlığından Bursa İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya, Vali Yardımcılığından Yenişehir Kaymakamlığına atanan Rahmi Köse'ye, Vali Yardımcılığından İstanbul Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Mustafa Yüksel Karadağ'a, Bozüyük Kaymakamlığından Balıkesir Ayvalık Kaymakamlığına atanan Hasan Yaman'a, Pazaryeri Kaymakamlığından Adana Aladağ Kaymakamlığına atanan Berker Çırak'a ve İnhisar Kaymakam Vekili, Kaymakam Adayı Okan Ayaz'a, çeşitli hediyeler verdi. Vali yardımcıları ve kaymakamlar da Bilecik'ten güzel duygularla ayrıldıklarını ifade ettiler.

Öte yandan veda yemeğine, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Yalçın, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Bilecik Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ile Bilecik Yenipazar Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt katıldı.

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