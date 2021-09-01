Süt mısıra ilgi büyük

Bilecik'te her hafta pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde süt mısırına talep yoğun oldu.

Hürriyet Mahallesi'nde kurulan pazar tezgahları süt mısırı süslemeye devam ederken vatandaşın mısıra karşı ilgisi yoğun oldu. 5 tanesi 10 liradan satılan süt mısıra vatandaşla alışveriş sepetine mısırı koymadan geçmezken, mısır satıcıları ilgiden memnun. Pazarda süt mısır satışı yapan esnaflardan yapan Münir Aktaş, “Geçtiğimiz haftalarda 6 tanesini 10 liraya satıyorduk, şu anda 5 tanesi 10 lira. Bunun sebebi artık mısır sezonu tükenmeye başladı. Bu nedenle fiyat biraz yükseldi. Ama fiyatların yükselmesine rağmen müşterilerin talebi oldukça yoğundu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.