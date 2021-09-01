Akyol: “Yüz yüze eğitimin aksamaması için her türlü tedbirleri alacağız”

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol, yüz yüze eğitimin aksamaması için her türlü tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Akyol, Dursun Fakıh Ortaokulu toplantı salonunda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Bat, Bilal Eği, Cuma İvrendi, Ali Güder ve Zekai Çobandere ile merkez okul ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmaları değerlendirildiğini anlatan Akyol, "Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan korona virüs (Covid19) salgınında okullarda alınması gereken önemli hususlar ele alındı. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm okul ve kurumlarımızda Sağlık Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği korona virüs (Covid19) salgınında okullarda alınması gereken önlemler büyük bir hassasiyetle uygulanacak. Yüz yüze eğitimin aksamaması için her türlü tedbirleri alacağız. Çocuklarımıza iyi bir eğitim ortamı oluşturmak önceliğimiz" dedi.

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