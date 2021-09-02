İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan programla bir araya gelen öğretmen ve akademisyen grubu, Bilecik’in tarihi yerlerini gezerek bilgi aldı. Öğretmen ve akademisyenler, Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklara hayran kaldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki program sonrasında Bilecik’e gelen heyet, Yaşayan Şehir Müzesini gezerek Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver’den bilgi aldı. Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı şerbetinin ikram edildiği heyete, kuruluş ve kurtuluş temalarının anlatıldığı bölüm ile Cumhuriyet Odası gezdirildi. Ardından Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında daha sonra Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içindeki Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyete, 36 Osmanlı padişahı ve dönemlerinde yaptıkları icraatlar anlatıldı. Bilecik’in eski yerleşim yerleri yanı sıra Orhangazi Cami ve Şeyh Edebali türbesi hakkında da bilgilerin verildiği program, ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

Grup daha sonra Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz’ün rehberliğinde, Söğüt ilçesindeki tarihi yerleri gezmek üzere kentten ayrıldı.

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