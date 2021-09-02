TÜBİTAK'ın desteklediği 37 proje arasına girdi

'Marmara Denizi'nin Kirlilik Yükünün Hafifletilmesinde Yenilikçi ve Ekolojik Bir Çözüm Olan Fitoremediasyon Tekniklerinin Nilüfer Çayı ve Çapraz Çayı Üzerindeki Uygulamaları’ isimli projesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 37 proje arasına girerek desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının 'Müsilaj Araştırmaları Özel Çağrısı' kapsamında 2021 yılı bin bir projenin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. 157 başvurudan 37 proje önerisinin kabul edildiği değerlendirme sonuçlarına göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Akpınar'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan ‘Marmara Denizinin Kirlilik Yükünün Hafifletilmesinde Yenilikçi ve Ekolojik Bir Çözüm Olan Fitoremediasyon Tekniklerinin Nilüfer Çayı ve Çapraz Çayı Üzerindeki Uygulamaları’ isimli proje desteklenmeye hak kazandı.

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesinden Doç. Dr. Asuman Cansev’in araştırmacı, Doç. Dr. Barış Bülent Aşık’ın danışman olarak yer aldığı projede başta azot ve fosfor yükü olmak üzere pek çok kirleticinin doğal yolla bertaraf edilmesi sağlanarak fitoremediasyona (çevre kirliliğinin bitkilerle temizlenmesi) yönelik yaklaşımların uygulamalı bir örneği oluşturacağı öğrenildi.

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