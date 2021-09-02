Bozbey’den, Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret

Önceki dönem Bursa'nın Nilüfer ilçe belediye başkanı Mustafa Bozbey, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ikili karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Bozbey’e kendisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyareti ve içten sohbeti için teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu Bozbey’e ziyaretinin anısına plaket takdiminde bulunarak nutuk kitabı ve Türk Bayrağı hediye etti.

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