Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Kültür Turizm İl Müdürlüğü arasında 'Tarih, Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım, Markalaşma' işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan arasında imzalanan protokolle, Bilecik dijital kent belleği oluşturulması, yazılı ve görsel yayınlar hazırlanması, UNESCO Kürsüsü kurulması ve Citta Slow (Sakin Şehir) hareketine uygun stratejik planların iki kurum arasında ortak bir çalışmayla yürütülmesi kararlaştırıldı.

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren İl Müdürü Bircan, "Bu önemli işbirliği ile dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun Şehri Bilecik'imizde tarihi, turistik, folklorik, gastronomi, sanatsal ve yöresel değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve ilgili alanlarda önerilen projelerde ortak çalışmaları ve işbirliklerini hayata geçirmeyi amaçlamaktayız. Ana başlıklar olarak; şehrimizin kent estetiği ve sanatsal çalışmaları kapsamında güzel sanatlar çalışmaları, turizm ınfo elçileri yetiştiriciliği, tarih kültür sanat etkinlikleri, şehrin gastronomi ve yöresel ürünlerinin markalaşması, Bilecik dijital kent belleğinin oluşturulması, miniabilecik, turizm stratejisi ve master planlarının oluşturulması, marka patent çalışmaları, UNESCO Kürsüsü kurulması, cittaslow çalışmaları, girişimcilik, inovasyon ve proje hazırlama konularında bilinçlendirme çalışmaları, tarih, turizm, kültür temalı yöresel ve geleneksel değerlerin uygulamalı eğitimleri gerçekleştirilecektir. Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve akademik uzmanlarımıza, çalışmalarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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