Bilecik Belediyesi’nden ücretsiz tiyatro kursu

Bilecik Belediyesi tarafından geleceğin tiyatrocuları ve sanatçılarının yetişmesi amacıyla ücretsiz tiyatro kursları düzenleniyor.

Bilecik Belediyesi sanat akademisi bünyesinde açılacak kurslar için kayıt başvuru tarihleri, 113 Eylül tarihleri arasında olacak. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek tiyatro kursları ile geleceğin sanatçı ve tiyatrocuları yetiştirilmiş olacak. Öte yandan konu hakkında belediyeden yapılan açıklamada, "Kayıt için Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evine başvurabilir veya 02282149141 numaralı telefonları arayarak, detaylı bilgi alabilir" denildi.

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