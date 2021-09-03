Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Günleri' etkinlikleri renkli görüntülere sahne olurken Bozüyüklüler her akşam farklı bir müzik grubu eşliğinde ve büyük bir coşkuyla kurtuluşu kutluyor. Sahne alan Murat Küçük ve orkestrası Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini seslendirerek Bozüyüklülerin kulaklarının pasını sildi. Küçük’ün muhteşem klarnet taksimleri ile renklendirdiği konser programı yoğun ilgi gördü. Programın sonunda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahneye gelerek Küçük ve orkestrasına çiçek takdim etti, bu güzel gece için teşekkür etti. Kurtuluş etkinlikleri bugün Olcay Gülpınar konseri ile devam ederken, 4 Eylül Cumartesi günü akşamı kapalı pazar otoparkında yapılacak Volkan Konak konseri ile sona erecek.

Öte yandan Murat Küçük konseri öncesi 'Sahne Senin' genç yetenekler bölümünde sahne alan Ahmet Ersin ve Yaşar Sadıç performanslarını sergiledi.

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