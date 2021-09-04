Başkan Bakkalcıoğlu’nun '4 Eylül' mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında, “Bozüyük’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü bir kez daha büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda, batı cephesinin ilk kuruluş günlerinde Bozüyük bir müddet cephe karargâhı olmuş, halkın gösterdiği vatan sevgisi ve fedakârlıkla, düşman taarruzunun Eskişehir’e doğru ilerlemesinin durdurulmasında ordumuz için önemli bir dayanak noktası olmuştur. Bozüyük ve civarında geçen savaşlar yüce Türk milleti ve onun bağrından çıkmış kahraman ordusunun en zor şartlarda bile, hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin, egemenliği ve özgürlüğü söz konusu olduğunda gücünün ve yeteneğinin hiçbir engel tanımayacağının eşsiz bir örneğidir. Bozüyük’ümüzün kahraman mücadelesi Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın 1 Nisan 1921’de TBMM Başkanı Mustafa Kemal’e çektiği telgrafta tanık olduğu hazin manzarayı özetlediği, 'Metristepe’den gördüm. Bozüyük yanıyor. Düşman ölüleriyle doldurduğu savaş alanını bıraktı, kaçıyor' sözleriyle de tarihimizin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti’nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyorum" dedi.

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