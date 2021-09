Bozüyük'te on binlerce vatandaş Volkan Konak konserinde coştu Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu: "Kurtuluş gününü coşku ile kutlamaya çalışıyoruz"

Bozüyük Belediyesi '4 Eylül Bozüyük'ün Kurtuluşu' etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Volkan Konak ile Yavuz Seçkin'i on binlerce vatandaşla bir araya getirdi.

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla “Kurtuluş Günleri Etkinlikleri” kapsamında programlar düzenlendi. İlçenin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 4 Eylül tarihinde ise on binlerce vatandaş, Yavuz Seçkin'in çeşitli taklitleriyle ve Volkan Konak'ın unutulmaz şarkılarıyla bir araya geldi. Etkinlikler öncesi CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından Kurtuluş Günleri Etkinliklerinde sahne alan sanatçılara plaketleri taktim edilirken, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlediği turnuvada birinci olan Bozüyük Belediye Spor Mini Voleybol Takımı ile kulübün alt yapı sporcularına hediyeler verildi. Çeşitli kombinasyonlarla yapılan ışık, alev ve havai fişek gösterileriyle göz dolduran geceyi, vatandaşlar cep telefonları ile an ve an kayda aldı.



“Yüzleri gülümsetmek adına elimizden geleni yaptık”

Etkinlikte konuşan Yavuz Seçkin, katılımın yoğun olduğu akşamda insanların eğlenmeyi özlediğini belirtti. Bozüyük’ün öneminden bahseden Seçkin, “Çok güzel bir kalabalık var. Bozüyük Türkiye tarihinde birçok zaferlere adını yazdırmış, birçok büyük savaşlara sahne olmuş ve çok şükür de bizim zaferlerimiz ile sonlanmış şahane bir beldemiz. Burada olmak çok güzel, keyifli bir akşam oldu. Ben de biraz yüzlerini gülümsetmek istedim, biliyorsunuz bu pandemiden dolayı yüzler çok düştü. Yani gülmeyi unuttu insanlarımız. Biz de geldik yüzlerini gülümsetmek adına elimizden geleni yaptık ve Volkan Konak birazdan sahnede olacak. Onlar da eğlenmeye acıkmışlar, eğlenmeye hasretler. İnşallah bugün müziğe, müzik ziyafetine doyacaklar” dedi.



“Coşku ile kutlamaya çalışıyoruz”

Bozüyük’ün kurtuluşu ve düzenlenen etkinlikler hakkında konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, insanlara bu zaferin coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını aktardı. Başkan Bakkalcıoğlu, “Bozüyük Kurtuluş Savaşı'nın cephe hattında bulunan yerleşimlerden. Tam üç kez yanıp yıkılmış, büyüklerimiz sonra yeniden kurmuş. Salgın dönemi sonrası 26 Ağustos ile Bozüyük'ün kurtuluş günü olan 4 Eylül arasında etkinlikler düzenleyelim dedik. Her akşam Cumhuriyet Meydanı'nda kurulu sahnede yerel sanatçılarımıza yer verdik. Adım adım 4 Eylül Kurtuluş Günü'ne geldik. Kurtuluş Günü akşamında değerli sanatçıların katılımları ile bu akşamı yaşatıyoruz, coşku ile kutlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

