Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen kutlama törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı. Düzenlenen törende Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve az sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 6 Eylül'ün Bilecik tarihi için önemli bir gün olduğunu anlatarak, "Bundan tam 99 yıl önce, 6 Eylül 1922’de, Türk ordusu Bilecik’e girmiş ve şehrimizi Yunan birliklerinden geri almıştı. Milletimizin fedakârlığı ve ordumuzun kahramanlığı sayesinde zaferle taçlandırdığımız Anadolu direnişi ve ulusal kurtuluş mücadelesinde, Bilecik ili ve çevresi üç kez işgale uğradı. Son işgal 22 Temmuz 1921'de başladı, 30 Ağustos 1922'deki Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından işgal ordusunun Anadolu'dan toptan süpürülmesiyle bitti. Bu işgaller sırasında Bilecik halkı hem işgalci Yunan kraliyet ordusunun hem de onun bölgemizdeki iş birlikçilerinin zulmüne uğradı. Yunan ordusu, şehri boşaltırken birçok yerde yangınlar çıkartarak Bilecik'i harabeye çevirdi, 26 Ağustos’ta başlayan büyük taarruz ile Mustafa Kemal’in yönettiği Türk ordusu, düşman birliklerini önüne katarak Akdeniz’e kadar sürdü. Bilecik, Yunan işgalinden son kez ve kesin olarak bu harekât ile kurtuldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tarihimizde buna benzer nice zaferler kazanmış ve büyük bir mücadele örneği göstererek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmeyi bilmişlerdir. Milli mücadele ve kurtuluş hareketini bugün 6 Eylül 2021’de, Bilecik’te bir kez daha büyük bir minnet ve gururla anmayı borç biliyorum. Kurtuluş Savaşı sırasında kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla omuz omuza veren, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesine sahip çıkan bir halkın torunları olarak bu topraklarda yaşıyorsak, bu işgale son veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların sonrası 'Eski Bilecik' konulu resim sergisi açılışı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Yemişçi'nin Milli Mücadelede Bilecik'in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu konu konferans ile son buldu.

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