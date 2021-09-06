Bilecik’te 33 bin öğrenci için ders zili çaldı

Bilecik’te 20202021 eğitimöğretim yılı ders zili bugün itibariyle çalarken 33 bin öğrenci okullarına koştu.

Bilecik il genelinde 32 bin 995 öğrenci, 2 bin 530 öğretmen uzun bir aradan sonra bugün yüz yüz eğitime başladı. Kent genlinde ilk günde trafik sorunun görülürken, sürücüler uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, ilk günde okulları gezerek, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yeni bir eğitimöğretim yılı, yeni umutlarla başladığını anlatan Akyol, "Eğitim camiası olarak ayrılıkların burukluğuyla geçirdiğimiz zorlu sürecin sonuna geldiğimizi umarak yeni heyecanlara kanat çırpıyoruz. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu eğitim raylarından geçmektedir ki bu bağlamda eğitimde süreklilik ve istikrar devletin kalkınmasıyla doğru orantılıdır. Süreçte doğan aksaklıklar, geleceğimizi de tehdit eder. Geçen yıldan bu yana dünyayı etkileyen Covit19 salgını, ülkeleri yeni eğitim yönelimleri arayışına itmiştir. Biz de bakanlığımızın stratejileri doğrultusunda elimizden geldiğince, en iyi şekilde uzaktan eğitime adapte olmaya çalıştık. Başladığımız bu yeni sezonda çok özlediğimiz yüz yüze eğitimin devamlılığı için bütün eğitim kurumlarımızda gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Gerek okulda gerekse sosyal yaşantımızda sağlık tedbirlerini uygulayıp uygulattığımız sürece yeni eğitimöğretim yılını yüz yüze tamamlayabiliriz. Tüm eğitim personelimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin konuya hassasiyet göstereceğinden kuşkumuz yoktur. Sevgi değer öğretmenlerimizin, geçen yıl boyunca tüm zor koşullara rağmen eğitimi sürdürme çabalarını gönülden kutlarım. Bu eğitimöğretim yılında da öğrencilerinize, en az kendi çocuklarınız kadar özen göstereceğinizi biliyorum. Koşulların üzerinize yüklediği sorumlulukları her zamanki gibi en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyor, şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bir daha ayrı kalmamak dileğiyle çocuklarımı gönülden kucaklıyor, 20212022 eğitimöğretim yılının sağlıklı ve kesintisiz geçmesini, hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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