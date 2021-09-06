Bilecik'te vaka sayıları artıyor

Bilecik'te açıklanan son verilere göre, Korona virüs (Covit19) vaka sayısında artış olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfus karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. Bilecik’te 2127 Ağustos tarihleri arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 134,42 olarak açıklandı. Aşı tablosuna göre yaklaşık 230 bin nüfuslu Bilecik, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategoride yer alırken, vaka artışı dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü en az iki doz aşı olanların sayısının artmasıyla vaka sayısının düşeceğini anımsatarak aşı çağrısını yineledi.

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