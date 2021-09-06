Osmaneli'de Kaymakam Ünal ile Belediye Başkanı Şahin öğrencileri ziyaret etti

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, öğrencilerin yüz yüze eğitimlerinin ilk gün sevinçlerine ortak oldu.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Münür Şahin 20212022 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı Balaban İlkokuluna ve Atatürk Ortaokuluna giderek öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Okullara İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte giden Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin öğrencilere koronavirüs ile ilgili sorular yöneltti. Öğrencilerinin korona virüs ile ilgili bilgili olmaları Kaymakam Ünal’ı memnun etti.

Ziyaretleri sonrası açıklamada bulunan Kaymakam Yüksel Ünal, “İlçemizde tüm öğrenciler yüz yüze eğitime başladılar. Atatürk Ortaokulumuzdaki güçlendirme çalışmalarından dolayı bu yıl eğitimlerine Balaban okulumuzda devam edecekler. Balaban okulumuz binası itibarıyla yeni bir okul. Hem yeni okulumuzu görmek hem de sınıflarda öğrencilerimizi ziyaret etmek amacıyla buraya geldik. Öğrencilerimizi maske mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirmeye devam ediyoruz. 20212022 EğitimÖğretim yılını heyecanla karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve ilgili bakanlarımızın destekleriyle okullarımızda koronavirüs

tedbirlerine uygun bir şekilde yüz yüze eğitim ortamını sağlayacak her türlü tedbirimizi aldık. Okullarımızda aldığımız tedbirlerle çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almalarını sağlayacağız. Pandemi ile mücadelede dünyaya örnek olan mücadelemizin sekteye uğramaması ve öğrencilerimizin yeniden yüz yüze eğitimden uzak kalmamaları için belirlenen koronavirüs tedbirlerine uymak bizim için hayati öneme sahiptir. Maske, mesafe ve hijyen konusundaki kurallara riayet ederek, sırası gelen vatandaşlarımız ve evlatlarımızın aşılarını zamanında olmaları ülkemizin salgınla mücadelesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle 20212022 EğitimÖğretim sezonunun öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, aileleri ve tüm idarecilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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