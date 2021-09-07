(Özel) İllüzyon gösterisi çocukların ilgisini çekti

Bilecik'te Atatürk Parkı’nda düzenlenen illüzyon gösterisi çocukların ilgisini çekti.

Binlerce çocuk, Bilecik Belediyesi tarafından kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan programlar ile gönüllerince eğlendi. Pelitözü Gölpark’ta üstü açık otobüste müziklerin seslendirildiği etkinlikte çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı. Tahta bacak adam ve maskotların gösterileriyle yürüyüş yapan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Atatürk Parkı’nda illüzyon gösterisi yapıldı, maskotlar sahne aldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, etkinliklere katılarak çocukların kurtuluş günü sevincine ortak oldu. Amaçlarının çocukların yüzünde gülümseme oluşturmak olduğunu kaydeden Başkan Şahin, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, ‘’Atatürk Parkı’nda çocuklarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz illüzyon gösterisinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Sizlere söz veriyorum çocuklar gözlerinizdeki o pırıltıyı hiçbir zaman söndürmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Aileler ve çocuklar da düzenlenen etkinlikten duydukları sevinci belirterek, Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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