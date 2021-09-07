TCDD kanalı kenarına beton atıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından Albay İbrahim Çolak Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) kanalı kenarında başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından TCDD’ye ait kanalın kenarındaki kaldırımlarda meydana gelen çökmeler nedeniyle bölgede başlatılan çalışmalar sona erdi. Yapılan çalışmalar kapsamında kanala şevli beton atılarak kanal sağlamlaştırıldı ve ömrü uzatıldı. Ayrıca tamamlanan çalışma ile kaldırımlarda daha güvenli bir hale geldi.

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