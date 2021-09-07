Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurtuluş günü spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Tenis Turnuvası sona erdi. 4 Eylül tenis sahalarında yaklaşık 50 sporcunun 2 haftalık mücadelesiyle gerçekleşen turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnuvada tenis sporuna yeni başlayan 1012 yaş ve 1216 yaş kategorilerindeki sporcular ile 16+ kadınlar ve 16+ erkekler mücadele etti. Şenlik havasında geçen turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri ve tüm katılımcılara katılım belgeleri verildi.

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