Osmaneli'nde başlayan yüz yüze eğitim sonrası tüm önlemler alındı

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, dün başlayan 20212020 eğitimöğretim yılını sonrası okulları ziyaret ederek, "Öğrencilerin her zaman olduğu gibi mevcut duraklarımızdan alınarak okullarımıza ulaştırma işini belediyemiz üstlendi. Osmaneli'nin her köşesinden öğrencileri okullarımıza ulaştırıyoruz ve velilerimiz bu hizmetimizden çok memnun" dedi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, dün başlayan 20212020 eğitimöğretim yılını sonrası Balaban İlkokulunu ve Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti. Balaban İlkokulunu Müdürü Mustafa Çalışkan'dan pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı. İlçede yapılan eğitim yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "20142019 yılları arasında Balaban İlköğretim Okulu, İmam Hatip Orta Okulu, Anadolu Mesleki Teknik Lise, öğrenci yurdu, halk eğitim binası yeni yatırım olarak tamamlanarak eğitimin hizmetine sunulmuştu. Yine aynı dönemde Anadolu lisesi güçlendirmesi yapılmıştı. Osmaneli'nde bu yatırımlar yapılırken belediye olarak ta arsa tahsisleri sağlayarak ve her konuda destek olarak eğitime destek olmayı sürdürmüştük. Son depremler sonrası ilçemizde deprem yönetmeliğine uygun olmayan Cumhuriyet Ortaokulu ve Osmaneli İlkokulu, Osmaneli ÇPL Lisesi yıkım kararı alınarak yıkılmıştı. Atatürk Ortaokulunun güçlendirilmesi içinde güçlendirme kararı verilmişti. Osmaneli'nin her köşesinden öğrencileri okullarımıza ulaştırıyoruz ve velilerimiz, öğrencilerimiz bu hizmetimizden çok memnun" dedi.



"Okullarımız yeni açıldığı için olabilecek ufak sorunları anında çözüyoruz"

Okulların yeni açıldığı için olabilecek ufak sorunları anında çözüme kavuşturduklarını anlatan Başkan Şahin, "Mevcut okul yatırımlarımıza yenilerinin eklenmesi için hızla çalışıyoruz. Her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da Osmaneli örnek alınacak kurumlar arası işbirliklerini gerçekleştirmektedir. Bir yıl içinde yeni yatırımlar ve güçlendirmeler sonrası eğitim alanlarımız çok daha artacak. Osmaneli halkı her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da Osmaneli Belediyesi'ne, kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze güvenmekte ve destek vermektedir. 20212022 eğitim döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

