Bilecik’te kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

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Bilecik’te seyir halindeki kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Eray I. yönetimindeki 11 AAG 153 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Sadullah Bergel S. (47) idaresindeki 11 AAV 616 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada ışıklarda bekleyen kamyonet sürücü Sadullah Bergel S. yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, 11 AAG 153 plakalı kamyonet kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

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