Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´in Osmaneli ilçesinde Abdullah Turan (64) kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünde meydana geldi. Abdullah Turan kullandığı 11 SE 570 plakalı traktörle engebeli arazide giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Turan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen Osmaneli Jandarma Komutanlığı ve savcılık incelemesinin ardından Turan´ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-09-07 22:47:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.