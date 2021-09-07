Kayıp çoban evine 200 metre uzaklıkta ölü bulundu



GÖLPAZARI(Bilecik), (DHA)Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koyunların kendiliğinden ahıra dönmesi üzerine ailesi çoban Necmi Karadaş (58) için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma tarafından yapılan araştırmada Karadaş'ın evine 200 metre uzaklıkta tarlada cesedi bulundu.

Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde çoban Necmi Karadaş, koyunları otlatmak için evden çıktı. Bir süre sonra koyunlar kendiliğinden ağıra dönerken, başlarında Karadaş´ın olmadığı fark edildi. Ailesi çevrede yaptığı aramada Karadaş´ı bulamayınca Jandarma Komutanlığı´na kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada Karadaş, evine yaklaşık 200 metre mesafedeki tarlasında ölü olarak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Karadaş´ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik BİLECİK, (DHA)-

2021-09-07 22:55:58



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