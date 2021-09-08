(ÖZEL) Ovada can çekişirken bulundu Veteriner Tahsin Korkut: "Kanadı kırık leyleğimize ilk tedavimizi yaptık"

Bilecik'te bir ovada kanadı kopuk bir şekilde can çekişirken bulunan yaralı leylek ilk tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Yenipazar yolu Taşburnu mevkisinde duyarlı bir vatandaş bulduğu yaralı leyleği hemen veterinere götürdü. Veteriner Tahsin Korkut yaralı leyleği yaptığı ilk tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı leyleğin sağlık durumun iyi olduğunu anlatan Veteriner Korkut, "İçinde doğa ve hayvan sevgisi olan bir vatandaşımız bulduğu kanadı kopmuş leyleğimi bize getirdi. Bizde ilk tedavimizi yaptık. Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden gelen arkadaşlarımıza teslim ettik. Bu duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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