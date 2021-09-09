Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yüz yüze eğitime hazır Rektör Beydemir, “Lütfen aşılarınızı tamamlayınız”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitim ve öğretimin 27 Eylül’de başlayacağına belirterek, “Lütfen aşılarınızı tamamlayınız” çağrısında bulundu.

Rektörü Beydemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak tüm hazırlıkları eksiksiz olarak tamamlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Öğrencilere seslenen Rektör Beydemir, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır ayrıyız. Üniversitenizi çok özlediğinizi biliyorum. Alınan önlemler doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemi ile eğitimlerinizi aksatmadan devam ettirdik ve nihayet bu ayrılığın sonuna geldik. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bizler tüm hazırlıklarımızı eksiksiz olarak tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Lütfen aşılarınızı tamamlayınız”

Beydemir aşının toplumsal bağışıklığın ve yüz yüze eğitimin aksamaması için önemli olduğunu dile getirerek, “20212022 eğitimöğretim yılı güz yarı yılında yüz yüze eğitim yapacak olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizdeki vaka sayılarının halen çok yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak dersleriniz başlamadan her birinize aşı olmanızı tavsiye ediyorum. Yaşadığımız sıkıntılı dönemin bir an evvel son bulması, toplumsal bağışıklığın kazanılması ve tekrar ayrılıkların yaşanmaması için lütfen aşılarınızı tamamlayınız. Unutmayın ki aşı olarak hem kendi sağlığınızı korumuş hem de üniversitemize, kentimize ve ülkemize karşı sorumlu davranmış olacaksınız. 20212022 eğitim öğretim yılı güz döneminde kampüsümüzde buluşmak üzere hepinize sağlıklı günler diliyor sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.