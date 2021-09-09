'Bilecikli Neron' yine iş başında Zabıtanın dikkati olası bir faciayı önledi

Bilecik'te devriye gezen zabıta ekipleri, bir bakaradan çıkarak kaçan şahıstan şüphelenmeleri üzerine olası bir faciayı önlediler.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi çöplük mevkiinde devriye gezen zabıta ekipleri, buradaki ormanlık alan yanında bulunan bir barakadan çıkan ve ardından koşmaya başlayan bir şahıs gördüler. Durumdan şüphelenen ekipleri hemen barakaya gittiğinde ise içeriden alevler yükseldiği gördüler. Araçlarındaki yangın tüpü ile alevleri söndüren ekipler, sonra şahsın peşine düştüler. Şahsı bulamayan zabıtalar tekrar barakaya geldiklerinde içeride bir siyah çanta buldular. İçerisinde tiner ve bir takım eşyalar bulan ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürmüş oldular.

Öte yandan olay yerinde bulunan envanterler Bilecik Vezirhan D160 karayolunda Aptalderesi Mevkiinde çıkan yangın şüphelisi olarak gözaltına alınan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, ardından Kent Ormanı'ndan zabıta ekiplerinin dikkatiyle yine üzerinde tiner şişesiyle yakalanan 'Bilecikli Neron' diye adlandırılan E.A.'nın üzerine okları çevirdi.

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