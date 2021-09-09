(ÖZEL) Bilecik’te bir inşaatın ikinci katından yere düşen işçi yaralandı

Bilecik’te bir inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı. Yaralanan işçinin hiç bir güvenlik önlemi almaması gözlerden kaçmadı.

Kaza; Bilecik merkez İsmet Paşa Mahallesi İbrahim Bey Caddesi üzerinde 2 katlı bir inşaatta meydana geldi. Adı öğrenilemeyen inşaat işçisi, kaba inşaatı bitmiş 2 katlı bir evin son katında sıva işlemi yaparken çıktığı tahta aksamın üzerinden dengesini kaybederek yere düştü. Acılar içinde yerde kalan şahsı gören diğer işçi arkadaşı durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsa yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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