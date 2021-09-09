AK Parti İl Başkanı Yıldırım tek tek köyleri geziyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım merkeze bağlı köyleri gezemeye başladı.
Başkan Yıldırım öncülüğünde yönetim kurulu üyeleri ve partililer merkeze bağlı Koyunköy, Abadiye köylerine ziyaret ettiler. İl Başkanı Yıldırım, köy kahvesinde köylülerle sohbet ederken, partili kadınlar ve gençler ev ev dolaşarak hal hatır sordu. İl Başkanı Yıldırım, Bilecik merkeze bağlı 47 köyü tek tek dolaşacaklarını anlatarak, "Bugün Koyunköy, Abadiye köylerimizde dedelerimiz, amcalarımı, abilerimiz ve kardeşlerimizde hasbıhal ettik. Büyüklerimiz ellerinde öperek hayır dualarını aldık. Onların dert ve sorunları dinledik. Merkeze bağlı köylerimiz yanı sıra ilçelerimizde bulunan köyleri de ziyaret edeceğiz. AK Parti teşkilatları Türkiye'de kendini hizmete adamış bir teşkilattır. Bizlerde bu neferin bir parçası olarak hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.