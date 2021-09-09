Bilecik’te tarım işçilerine Covid-19 aşısı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. mobil aşı ekipleri, köyde yaşayan mevsimlik tarım işçilerini, aşılıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Osmaneli İlçe Toplum Sağlık gurup başkanı Uz. Dr. Kamil Özdemir koordinesinde korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kent merkezi haricinde köylerde mobil aşı ekipleri, hem aşılama yapıyor hem de aşı olmayanları ikna edip çalışmaları sürdürüyor.

Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi aşılama korninatörü Dr. İrem Nur Atak “Covid19 pandemisini yenmenin en önemli silahı toplum geneli yapılacak olan Covid19 aşılamasıdır. Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekibi olarak bugünde Çerkeşli köyünde Şanlıurfa'dan gelerek mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 120 vatandaşlarımıza Biontech ve Sinovac aşılarının uygulaması gerçekleştirdik. Ekip olarak aşının faydalarını anlatıyoruz ve onlar da ikna oluyorlar. Gittiğimiz köyler ne kadar uzak olsa da bizim için fark etmez. Çünkü merkeze gelemeyen vatandaşa hizmet götürmek bizim için çok daha önemli. En önemli şey vatandaşa hizmet götürebilmek. En uzak köylere giderek aşı yaptıktan sonra onların gülümsemesi, teşekkür etmesi, bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor." ifadelerini kullandı.

Muhtar Mustafa Metin ise, köye gelip aşı çalışması yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Ekipler köy meydanında vatandaşları aşılıyor. Aşı için köy kahvesin de toplandık. Köyümüzde aşı sırası gelen herkes, aşını olacak. Vatandaşlarımız aşı için iş yoğunluklarından Osmaneli'ne gidemiyor, ama ekipler aşı için ayağımıza kadar geldi. Köy sakinleri olarak çok mutlu olduk. Tüm sağlık çalışanlarına köy halkımın adına teşekkür ediyorum" dedi.

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